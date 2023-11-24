Марио Эрмосо: не переживаю по поводу заканчивающегося контракта с «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Мадрид Марио Эрмосо высказался о продлении контракта с «матрасниками».

«Я спокоен. Меня интересует, чтобы «Атлетико» продолжал расти, чтобы всё было так, как после чемпионата мира, когда вы видите другую команду, с большим количеством побед. Кроме того, у нас очень хорошая серия дома. Мы достигаем своих целей и растём. Вы видите более солидную команду, которая может на равных конкурировать с самыми большими командами.

Сегодняшнее обновление — это не то, что меня беспокоит, я вам говорю. Я чувствую, что, когда что-то должно произойти, оно произойдёт. Я не знаю как. Наслаждаюсь своими партнёрами по команде, у меня прекрасные отношения со многими из них, мы большие друзья, проводим время в повседневной жизни команды, а также вне её. Когда люди говорят об «Атлетико» как о семейном клубе, в котором так много чувств, это реальность. Здесь всё по-другому, и ты воспринимаешь его как свой дом», — приводит слова Эрмосо AS.

Эрмосо перешёл в «Атлетико» из «Эспаньола» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 20 млн.

В нынешнем сезоне Эрмосо сыграл 16 матчей, но результативными действиями не отметился.

После 13 матчей «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 28 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (34 очка).

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