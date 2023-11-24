«Челси» разгромил «Париж» с Абдуллиной в матче женской Лиги чемпионов

В четверг, 23 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов среди женщин между английским «Челси» и французским «Парижем». Команды играли на стадионе в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:1.

Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Отличилась нападающая «Челси» Сэм Керр. Парижанкам удалось сравнять счёт уже через восемь минут. Мяч в активе защитницы Теи Гребоваль. В первые 10 минут второго тайма австралийка Керр забила ещё два гола, тем самым оформив хет-трик. Четвёртый мяч в сетку ворот «Парижа» на 90+1-й минуте отправила Софи Ингл.

Напомним, за французский клуб выступает российская футболистка Алсу Абдуллина, которая появилась на поле на 70-й минуте и голевыми действиями не отметилась.

После двух сыгранных туров «Париж» с 0 очков располагается на последнем месте группы D. «Челси» набрал четыре очка и занимает второе место.