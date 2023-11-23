Замгенсека РФС Посиренина: для развития женского футбола важно менять отношение людей

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина рассказала о развитии женского футбола в России.

«В РФС в 2019 году была принята Программа развития женского футбола. Мы действуем строго в соответствии с ней. У женского футбола есть своя система подготовки резерва. В 2021 году в системе ЮФЛ появилось и уже третий год успешно проходит соревнование среди девушек до 16 лет (ЮФЛ-девушки). Каждый год количество команд-участниц растет: в первом сезоне их было 12; в прошлом году — 28; в этом — уже 32. C этого года в системе женских ЮФЛ появился новый возраст — U-14, участниками которого стали 40 команд. В будущем — планируем добавить ЮФЛ-девушки U-18.

Надо понимать, что для развития женского футбола важно менять отношение к нему наших людей, работать с менталитетом. В некоторых регионах сложнее объяснять, почему у них должна быть женская академия. Несмотря на все барьеры, большинство клубов РПЛ и ФНЛ уже создали такие группы в академиях.

«Спартак» в этом году объявил о создании женской команды, до этого платили штраф, правила лицензирования клубов РПЛ это позволяют. Заставить насильно – это тоже неправильно, мы это понимали, когда готовили правила», — сказала Посиренина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.