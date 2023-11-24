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В АПЛ Эрлинг Холанд не забивал только «Брентфорду» и «Ливерпулю»

В АПЛ Эрлинг Холанд не забивал только «Брентфорду» и «Ливерпулю»
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В матчах английской Премьер-лиги нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не забивал только «Брентфорду» и «Ливерпулю».

К «Ман Сити» Холанд присоединился летом 2022 года из дортмундской «Боруссии». В прошлом сезоне норвежский форвард забил 36 голов в 35 матчах английской Премьер-лиги, сделал восемь результативных передач и помог «горожанам» оформить требл — команда Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии. В 12 матчах внутреннего первенства в нынешнем сезоне 22-летний футболист отличился 13 раз.

«Манчестер Сити» после 12 туров высшего английского дивизиона возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя, «Ливерпуль», на одно очко. В субботу, 25 ноября, «горожане» сыграют с «красными» на стадионе «Этихад».

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