Футболистка «Зенита» Якупова — о матче с ЦСКА: круто, когда интрига остаётся до конца

Нападающая «Зенита» Лина Якупова высказалась о предстоящем матче женской Суперлиги с ЦСКА, в котором решится судьба чемпионства.

«Будет очень интересный матч. Обе команды неуступчивые. Представляете, «Зенит» и ЦСКА боролись друг с другом весь чемпионат, чтобы судьба золотых медалей решилась в последней игре! Это же очень круто для зрителей, когда интрига остаётся вплоть до последней игры.

Что в таком матче выходит на первый план? Характер и борьба. На каждом участке поля будем стараться выгрызать мяч. Не по отдельности, а все вместе, по принципу один за всех и все за одного. У нас и так очень сплочённая команда, классный коллектив. Будем сражаться друг за друга.

Все прекрасно понимают важность этой игры. Но излишне накручивать себя не стоит, чтобы не было лишнего волнения. Поедем в Москву наслаждаться футболом и побеждать», — приводит слова Якуповой «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 24 ноября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Перед очной встречей у клубов одинаковое количество очков (по 38), но футболистки из Санкт-Петербурга опережают москвичек по дополнительным показателям. Так что «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом женской Суперлиги, а вот ЦСКА нужно исключительно побеждать.