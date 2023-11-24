ЦСКА — «Зенит»: во сколько решающий матч женской Суперлиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 ноября, состоится решающий матч женской Суперлиги в России. В 5-м туре заключительного этапа турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом». По итогам матча решится, кто станет победителем чемпионата России по футболу среди женских команд.

Начало матча — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч женских команд ЦСКА и «Зенита» покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Перед очной встречей у клубов одинаковое количество очков (по 38), но футболистки из Санкт-Петербурга опережают москвичек по дополнительным показателям. Так что «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом женской Суперлиги, а вот ЦСКА нужно исключительно побеждать.