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ЦСКА — «Зенит»: во сколько решающий матч женской Суперлиги, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Зенит»: во сколько решающий матч женской Суперлиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 ноября, состоится решающий матч женской Суперлиги в России. В 5-м туре заключительного этапа турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом». По итогам матча решится, кто станет победителем чемпионата России по футболу среди женских команд.

Начало матча — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч женских команд ЦСКА и «Зенита» покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ».

Россия - Суперлига (ж) . Заключительный этап 1-6 места. 5-й тур
24 ноября 2023, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Не начался
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед очной встречей у клубов одинаковое количество очков (по 38), но футболистки из Санкт-Петербурга опережают москвичек по дополнительным показателям. Так что «Зениту» достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионом женской Суперлиги, а вот ЦСКА нужно исключительно побеждать.

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