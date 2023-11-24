Футболистка «Зенита» Поздеева поделилась ожиданиями от матча за чемпионство с ЦСКА

Футболистка «Зенита» Анастасия Поздеева высказалась о предстоящем матче с ЦСКА, в котором будет определён чемпион женской Суперлиги.

«Всем спортсменам хотелось бы, чтобы всё решалось заранее. Но мне кажется, что такой расклад интересен и для болельщиков, и для нас самих. В принципе, у меня нет особого волнения.

ЦСКА — наш самый главный соперник? Судя по результатам, да. Суперкубок играли с ними, Кубок — тоже. Сейчас решается, кто станет чемпионом. Статистика говорит, что команды равны. Скоро выясним, кто всё-таки сильнее в этом году.

Реваншистские настроения? Лично у меня есть. Потому что, во-первых, было поражение в финале Кубка, во-вторых, был счёт, который, я считаю, был не совсем по игре.

Мне очень холодно. Просто это не совсем футбол. По моему мнению, наверное, в футбол надо играть, когда тепло. Но так как выбора у нас нет — играем. Хочу сказать [болельщикам], чтобы они теплее одевались, брали с собой положительные эмоции. Мы очень сильно постараемся порадовать наших болельщиков», — приводит слова Поздеевой официальный сайт ЖФК «Зенит».