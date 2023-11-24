Барриос рассказал о срыве трансфера из «Зенита» в «Ноттингем Форест»

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о срыве трансфера в «Ноттингем Форрест». Футболист подчеркнул, что он и его семья прекрасно чувствуют себя в «Зените», поэтому он принял решение остаться в команде из Санкт-Петербурга.

«Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу. Сказал, что в случае поступления в «Зенит» выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с руководством. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт. Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в «Зените», в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьёзных целей и результатов. Я вообще воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением.

Было ли предложение от «Ноттингем Форест»? Действительно, были какие-то разговоры, но это всё уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели всё обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился», — приводит слова Барриоса «Спорт-экспресс».