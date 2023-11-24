ЖФК ЦСКА — ЖФК «Зенит»: первый тайм прошёл без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 5-го тура заключительного этапа женской Суперлиги, в котором встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Надеждой Гориновой (Казань). К перерыву на табло — 0:0.

В первом тайме команды счёт не открыли. По итогам матча определится чемпион России 2023 года.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Суперлиги 2023 года. Команда набрала 38 очков по итогам 26 матчей. ЦСКА находится на второй строчке, заработав 38 очков.

Действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит». В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга завоевала титул впервые в истории.