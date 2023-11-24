«Тот, кто выиграет, будет иметь шансы на чемпионство». Радимов — о матче ЦСКА и «Динамо»

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо». Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 17:30 мск.

«В этом матче на кону многое — тот, кто выиграет, пускается в погоню за «Краснодаром» и «Зенитом» и будет иметь даже шансы на чемпионство следующей весной. Ну и это дерби — всегда интересно. Марцел Личка, конечно, особо свою атакующую философию не поменяет, но за двухнедельный перерыв, я думаю, у него было время поработать над тем, чтобы более пристально играть в обороне и не отдавать матчи так, как мы это видели в первом круге.

Больше близок подход «Динамо» с игрой в атаку или системная дисциплина Федотова в ЦСКА? Как и любому болельщику, конечно, мне ближе атакующий футбол. Но в то же время нельзя сказать, что у Федотова он не атакующий. Просто более дисциплинированный. И потом — каждый тренер исходит из того, что у него есть. Сейчас у армейцев много травмированных, что ты с этим сделаешь? Но в принципе я считаю, что на данный момент это абсолютно равные соперники», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».