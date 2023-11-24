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«Не в курсе, о чём речь». Черчесов — о словах Гурцкая о том, что его не будет в «Спартаке»

«Не в курсе, о чём речь». Черчесов — о словах Гурцкая о том, что его не будет в «Спартаке»
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Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слова футбольного агента Тимура Гурцкая о том, что Станислав Саламович не будет рассматриваться на пост главного тренера московского «Спартака» в случае ухода с этого поста нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Тимур Гурцкая сказал, что меня на 99% не будет в «Спартаке»? Не знаю об этом. Честно говоря, не готов ответить на этот вопрос, потому что не в курсе, о чём речь», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 15 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль является главным тренером красно-белых с июня 2022 года.

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