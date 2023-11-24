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Тренер «Крыльев» Осинькин: «Локомотив» стабильно набирает очки, нас ждёт тяжёлая игра

Тренер «Крыльев» Осинькин: «Локомотив» стабильно набирает очки, нас ждёт тяжёлая игра
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о подготовке команды к матчу 16‑го тура Российской Премьер‑Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 25 ноября. Начало игры — в 13:00 мск.

«Мы по 10 раз меняем тренировки в зависимости от состояния поля. Вчера включили больше тренажёрного зала. Сегодня абсолютно почищенное перед тренировкой поле засыпало. Но жаловаться на это не надо. Нужно привыкание к таким ситуациям.

Нам всегда приятно перед своими болельщиками выступать. Хотим на мажорной ноте завершить часть сезона, чтобы все были в хорошем настроении.

В матче первого круга «Локомотив», может быть, и выглядел не очень вразумительно. Наверное, это был его самый большой провальчик. Все остальные матчи он играл очень ровно, а последние туры стабильно набирает очки. Нас ждёт тяжёлая игра, также тяжёлые погодные условия», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

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