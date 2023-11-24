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Расписание спортивных матчей 25 ноября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

19 топ-событий субботы: «Сити» — «Ливерпуль», ЦСКА — «Динамо» и «Локо» — «Зенит-Казань»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 ноября
Аудио-версия:
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Большое расписание на 25 ноября: НБА, НХЛ, PFL, КХЛ, РПЛ, АПЛ, Серия А, Формула-1 и Кубки России по волейболу!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Денвер» выйти из мини-кризиса и отомстить «Хьюстону» за поражение на прошлой неделе?

«Денвер» без Джамала Маррея переживает не лучший отрезок, проиграв три из четырёх своих последних матчей. Задел, созданный командой в первых играх сезона, тает на глазах, и «Наггетс» опустились уже на третье место в Западной конференции. «Хьюстон», в свою очередь, в последнем матче прервал собственную серию поражений. 13 ноября матч между командами закончился в пользу «Рокетс». Увидим ли мы другой результат в этой игре?

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🏒 4:00: «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прорвёт ли наконец Андрея Свечникова?

Один из самых талантливых российских нападающих современности Андрей Свечников продолжает переживать тяжёлое время в своей карьере. Пропустив конец прошлого и начало нынешнего сезонов из-за тяжёлой травмы, после возвращения в строй 23-летний нападающий никак не может забить. Безголевая серия россиянина достигла уже 10 матчей. Новый шанс её прервать Свечникову представится в матче с «Тампой».

Грустная статистика Андрея Свечникова после возвращения в строй:
Безголевая серия Андрея Свечникова достигла 10 матчей, он ещё не забивал в этом сезоне НХЛ

🏒 4:30: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ответит ли Кирилл Капризов своим критикам?

В последнее время летят критические стрелы и в адрес Кирилла Капризова. Его «Миннесота» завалила старт сезона и сейчас располагается лишь на 28-м месте в турнирной таблице НХЛ. Не лучшим образом складываются дела и у самого российского форварда. Неслучайно даже руководство американской команды уже открыто критикует хоккеиста. Сумеет ли «Миннесота» прервать пятиматчевую серию поражений и проснётся ли Капризов?

Что происходит с Капризовым и его «Миннесотой»?
Капризов хандрит, потолок давит: «Миннесота» ужасна на старте сезона НХЛ
Капризов хандрит, потолок давит: «Миннесота» ужасна на старте сезона НХЛ

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли вернувшийся Грин после дисквалификации вывести «Уорриорз» обратно на тропу побед?

Обе команды переживают кризисные времена. «Голден Стэйт» проиграл семь из последних своих восьми игр, а «Сан-Антонио» вообще имеет безвыигрышную серию из 10 встреч. «Уорриорз» занимают 11-ю строчку в Западной конференции, не находясь даже в зоне плей-ин. «Спёрс», в свою очередь, идут на Западе последними. В этом матче после дисквалификации вернётся Дрэймонд Грин, получивший наказание за удушающий приём на Руди Гобере. Кто одержит победу, которая, возможно, станет началом белой полосы для одной из команд?

Наш взгляд на «Уорриорз»:
Начали за здравие, но закончат… Неужели «Голден Стэйт» больше мёртв, чем жив?
Начали за здравие, но закончат… Неужели «Голден Стэйт» больше мёртв, чем жив?

👊 6:05*: Марина Мохнаткина (Россия) — Ларисса Пачеко (Бразилия), PFL World Championship

*Время боя ориентировочное

PFL 2023. PFL World Championship, Вашингтон, США
Ларисса Пачеко - Марина Мохнаткина
25 ноября 2023, суббота. 04:20 МСК
Ларисса Пачеко
Не началось
Марина Мохнаткина

Интрига: Мохнаткина получит пояс и $ 1 млн?

На итоговом турнире PFL сразу три российских спортсмена побьются за пояса и $ 1 млн — Денис Гольцов, Магомед Магомедкеримов и Марина Мохнаткина. Пожалуй, самая яркая из этой тройки именно Марина: многократная чемпионка мира по самбо и просто красивая девушка всегда мечтала о большом титуле в ММА. Но соперница у неё устрашающая — Ларисса Пачеко побеждала даже великую Кайлу Харрисон и не готова отдавать пояс и большие деньги, которые за него полагаются. Кто окажется сильнее?

Рассказываем, чем хороша Марина:
Наша лучшая девушка-боец? Мохнаткина доминировала в самбо, а теперь творит чудеса в PFL
Наша лучшая девушка-боец? Мохнаткина доминировала в самбо, а теперь творит чудеса в PFL

⚽️ 11:30: Франция — Узбекистан, ЧМ-2023 U17, 1/4 финала

U17 ЧМ-2023 . 1/4 финала
25 ноября 2023, суббота. 11:30 МСК
Франция U17
Не начался
Узбекистан U17
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Узбекистан сотворит ещё одну сенсацию?

Франции могло и не быть на данном этапе ЧМ. Дело в том, что за неё на турнире сыграл Яннис Иссуфу, который в квалификации выступал за Нигер. Согласно регламенту, за такое сборную могут даже дисквалифицировать, но ФИФА проявила милосердие. Однако всё это пыль по сравнению с подвигом узбекистанских пацанов, которые в 1/8 финала победили Англию (2:1). Кажется, теперь за Узбекистан болеют все, кто любит андердогов.

Что за ребята феерят на ЧМ:
Кто разрывает за Узбекистан на чемпионате мира. Клубам РПЛ стоит присмотреться!
Кто разрывает за Узбекистан на чемпионате мира. Клубам РПЛ стоит присмотреться!

⛸️ 13:00: Фигурное катание, этап Гран-при России в Москве, короткая программа

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Мужчины. Короткая программа
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Женщины. Короткая программа
25 ноября 2023, суббота. 14:45 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Спортивные пары. Короткая программа
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 6, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
25 ноября 2023, суббота. 18:15 МСК
Не началось

Интрига: возвращение Камилы Валиевой после непопадания на подиум

На этапе Гран-при в Казани Камила Валиева не попала в топ-3 по итогам двух прокатов — и в Москве ей предоставится второй шанс. Камила снова встретится с Софьей Муравьёвой, которая выиграла казанский этап, а также среди её соперниц будут победительница этапа в Самаре Ксения Синицына и такие сильные фигуристки, как Вероника Яметова и Ксения Гущина.

У мужчин-одиночников ждём возрождение Марка Кондратюка после неудачного первого этапа — он сразится за победу с Дмитрием Алиевым, Матвеем Ветлугиным, Владиславом Дикиджи и другими. В парах Алёна Косторная и Георгий Куница снова попытаются возмутить спокойствие и приблизиться к Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, а в танцах на льду предстоит блистать Александре Степановой и Ивану Букину.

Полный состав участников и расписание:
Последний шанс для Валиевой, Косторной и Кондратюка. Главные интриги Гран-при в Москве
Последний шанс для Валиевой, Косторной и Кондратюка. Главные интриги Гран-при в Москве

🏒 14:30: «Металлург Мг» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли «Спартак» худшей серии в этом сезоне?

Московский «Спартак» продолжает располагаться на первой строчке в Западной конференции КХЛ, но последние два матча красно-белым не удались. Потеря Ивана Морозова стала чувствительным ударом для первого звена команды Алексея Жамнова. Николай Голдобин потерял в эффективности, и «Спартак» стал проигрывать. В матче с «Магниткой» москвичи постараются избежать худшей серии в нынешнем сезоне — трижды подряд «Спартак» ещё не проигрывал.

Как закрыть лучшую тройку КХЛ? Разбор атаки «Спартака» — главной сенсации сезона:
Как закрыть лучшую тройку КХЛ? Разбор атаки «Спартака» — главной сенсации сезона
Как закрыть лучшую тройку КХЛ? Разбор атаки «Спартака» — главной сенсации сезона

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Кубок России (м), 1/2 финала, первый матч

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто первым приблизится к финалу Кубка России?

Месяц спустя после неуверенной игры и проигрыша (0:3) в Новосибирске в рамках Суперлиги казанцы возвращаются на пятитысячную арену за реваншем — уже в первом матче за Кубок России. «Локомотив» подходит к очному противостоянию с шестью победами в семи турах регулярки, парни Алексей Вербова — с пятью и поражениями от «Локо» и «Белогорья». Ответный матч пройдёт уже 2 декабря в Казани.

Ильяс Куркаев — о капитанстве, сборной в Париже и новом сезоне:
«Не хочу думать, будет ли у меня ещё шанс на золото Олимпиады». Интервью с лидером «Локо»
Эксклюзив
«Не хочу думать, будет ли у меня ещё шанс на золото Олимпиады». Интервью с лидером «Локо»

⚽️ 15:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гвардиола или Клопп? Артета!

Какие тут могут быть аргументы против? Когда бьются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», замирает не только Англия, но и весь мир. Встречаются хедлайнеры чемпионата Англии, команда Юргена Клоппа отстаёт всего на одно очко. Так что, учитывая очную встречу, может произойти смена лидера. А при ничейном результате – в последних шести встречах в рамках АПЛ его фиксировали трижды – первым может стать и вовсе «Арсенал».

⚽️ 16:00: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 14-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Испания - Примера . 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» не умеет играть с «Райо». Последние матчи — провал

Мало кто из маленьких испанских клубов может похвастаться приятной статистикой в матчах с грандами. «Райо Вальекано» – один из них, это просто мастер по нейтрализации каталонского топа. Только вдумайтесь: в последних пяти матчах сине-гранатовые победили лишь однажды, тогда как мадридцы сделали это три раза, а ещё раз команды поделили очки. Мистика! Может, в этот раз Хави расколдует свою команду?

🏐 16:00: «Зенит СПб» — «Динамо», Кубок России (м), 1/2 финала, первый матч

Кубок России (м) . 1/2 финала. 1-й матч
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким составом сыграет «Зенит» в этот раз?

Вице-лидеры чемпионата России едут в гости к питерскому «Зениту», который после череды травм и экспериментов с составом опустился на девятую строчку. Любопытно, что предложит тренер хозяев Виктор Сидельников на этот раз: связующего в диагонали и либеро в доигровке мы уже видели.

Эксперименты тренера питерского «Зенита» удивляют всех:
Пасующий неожиданно стал главным бомбардиром. Фокус волейбольного «Зенита» едва не прошёл
Пасующий неожиданно стал главным бомбардиром. Фокус волейбольного «Зенита» едва не прошёл

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Абу-Даби, квалификация

Формула-1 2023. Этап 23, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: догонит ли Расселл Хэмилтона и кто сильно завершит год?

Финальный Гран-при Формулы-1 – это ещё и финальная возможность для гонщиков продемонстрировать превосходство в скорости над напарниками на одном круге. И в двух парах пилотов пока неизвестно, кто выиграет квалификационную дуэль. Джордж Расселл уступает Льюису Хэмилтону со счётом 10:11 и имеет шанс на «субботнюю ничью», а в поединке Юки Цуноды и Даниэля Риккардо пока равенство – 3:3. Что ж до глобальных интриг, то, вероятно, у Макса Ферстаппена все шансы на очередную поул-позишен, а для нас важнее, какую скорость покажут пилоты «Феррари» и «Мерседеса», ведь стартовые позиции могут решить исход борьбы за второе место в Кубке конструкторов. Там у «Серебряных стрел» скромный запас в четыре очка.

Все интриги финального этапа Формулы-1:
7 причин смотреть финальный Гран-при Формулы-1. Интриг всё ещё полно
7 причин смотреть финальный Гран-при Формулы-1. Интриг всё ещё полно

🏒 17:00: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли команда Игоря Ларионова победную поступь СКА?

В последние несколько недель СКА набрал крейсерский ход и выдал семиматчевую победную серию, которая продолжается по сей день. В субботу команда Романа Ротенберга пройдёт испытание дерзким «Торпедо» Игоря Ларионова, для которого не существует никаких фаворитов. Сумеют ли волжане прервать победную поступь армейской машины?

Такого лидера в СКА не ждал никто. Команду с дорогими звёздами тащит новичок из Беларуси:
Такого лидера в СКА не ждал никто. Команду с дорогими звёздами тащит новичок из Беларуси
Такого лидера в СКА не ждал никто. Команду с дорогими звёздами тащит новичок из Беларуси

⚽️ 17:30: ЦСКА — «Динамо», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби!

Чемпионат Москвы внутри чемпионата России продолжается. Пока в неофициальном зачёте лидирует «Спартак», но всё может измениться, ведь у локального псевдотурнира начинается второй круг – как и в РПЛ. Товарищеские матчи между армейцами и динамовцами получаются сверхрезультативными, а вот про официальные встречи так не скажешь. Но есть и позитивная нота: в последних 10 встречах ничью зафиксировали лишь раз! Бескомпромиссность – это всегда волнующе! Особенно когда у обеих команд по 25 очков.

Один из главных героев предстоящего дерби дал нам интервью:
«Англии и Италии предпочёл «Динамо». Первое интервью с Карраскалем после ухода из ЦСКА
Эксклюзив
«Англии и Италии предпочёл «Динамо». Первое интервью с Карраскалем после ухода из ЦСКА

⚽️ 18:00: «Ньюкасл» — «Челси», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: даже два гола будут подарком

Богатые клубы даже очень богаты, но откровенно средние по результату. И если «Ньюкасл» ещё как-то спасает Лига чемпионов, то «Челси», кажется, не спасёт уже ничего. Лондонцы увязли в середине таблицы, северяне идут во втором эшелоне. Но ждать праздника от матча этих клубов не стоит – последний раз больше трёх мячей на двоих они забивали два года назад. Обычно их встречи заканчиваются максимально низовым результатом вроде 1:0 или 1:1. Уныло, как и настроение болельщиков в этом сезоне.

🏐 18:00: «Динамо» М — «Локомотив», Кубок России (ж), 1/2 финала, второй матч

Кубок России (ж) . 1/2 финала. 2-й матч
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Калининградская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Динамо» перевернуть серию?

Москвички неожиданно без борьбы и травмированной звёздной бразильянки Наталии Перейры уступили «Локо» в гостях (0:3) и усложнили себе выход в финал. В первом матче феерила диагональная Эбрар Каракурт, набравшая 22 очка, 18 из 36 мячей (50%) – с игры. Теперь «Динамо» нужно выигрывать ответный матч со счётом 3:0 или 3:1 и только тогда рассчитывать на «золотой» сет.

Первое поражение москвичек в этом сезоне:
Сенсационное поражение лидеров чемпионата! «Динамо» прервало фантастическую серию
Сенсационное поражение лидеров чемпионата! «Динамо» прервало фантастическую серию

⚽️ 19:45: «Балтика» — «Спартак», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Абаскаля ужасна на выезде. Будет сенсация?

Несмотря на разное положение в таблице, прямо сейчас «Балтику» и «Спартак» с небольшой натяжкой можно назвать побратимами. В последних шести матчах у команд почти идентичные результаты: победы сменяются поражениями и ничьими, о стабильности не может быть и речи. Из-за этого клубы не выполняют поставленные задачи: балтийцы всё никак не выберутся из зоны вылета, а спартаковцы – не навяжут лидерам борьбу за тройку. Говорить о раскладах бесмысленно, фаворит очевиден. Но нужно помнить, что в последних пяти выездных матчах у красно-белых четыре поражения и одна ничья.

Зато вот где у красно-белых всё прекрасно:
«Спартак» обходит всех в таблице «чемпионата Москвы». У красно-белых — ни одного поражения
«Спартак» обходит всех в таблице «чемпионата Москвы». У красно-белых — ни одного поражения

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Наполи», Серия А, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ну может сейчас Миранчук выйдет в основе?

К Джан Пьеро Гасперини начинаешь относиться предвзято: он весь сезон маринует Алексея Миранчука на скамейке и выпускает только во втором тайме. А ведь надо признать: после выхода россиянина «Аталанта» местами начинает играть смелее. Когда же этим воспользоваться, если не сейчас? В соперниках – чемпион под руководством нового тренера. Надо встряхнуться!

В Черкизове ждут воспитанника обратно:
Гильерме: был бы рад возвращению Миранчука в «Локомотив»
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