19 топ-событий субботы: «Сити» — «Ливерпуль», ЦСКА — «Динамо» и «Локо» — «Зенит-Казань»

Большое расписание на 25 ноября: НБА, НХЛ, PFL, КХЛ, РПЛ, АПЛ, Серия А, Формула-1 и Кубки России по волейболу!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Денвер» выйти из мини-кризиса и отомстить «Хьюстону» за поражение на прошлой неделе?

«Денвер» без Джамала Маррея переживает не лучший отрезок, проиграв три из четырёх своих последних матчей. Задел, созданный командой в первых играх сезона, тает на глазах, и «Наггетс» опустились уже на третье место в Западной конференции. «Хьюстон», в свою очередь, в последнем матче прервал собственную серию поражений. 13 ноября матч между командами закончился в пользу «Рокетс». Увидим ли мы другой результат в этой игре?

Центрового «Рокетс» ждёт успех? Опрос Поедет ли Алперен Шенгюн на Матч всех звёзд в нынешнем сезоне?

🏒 4:00: «Каролина Харрикейнз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прорвёт ли наконец Андрея Свечникова?

Один из самых талантливых российских нападающих современности Андрей Свечников продолжает переживать тяжёлое время в своей карьере. Пропустив конец прошлого и начало нынешнего сезонов из-за тяжёлой травмы, после возвращения в строй 23-летний нападающий никак не может забить. Безголевая серия россиянина достигла уже 10 матчей. Новый шанс её прервать Свечникову представится в матче с «Тампой».

Грустная статистика Андрея Свечникова после возвращения в строй: Безголевая серия Андрея Свечникова достигла 10 матчей, он ещё не забивал в этом сезоне НХЛ

🏒 4:30: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ответит ли Кирилл Капризов своим критикам?

В последнее время летят критические стрелы и в адрес Кирилла Капризова. Его «Миннесота» завалила старт сезона и сейчас располагается лишь на 28-м месте в турнирной таблице НХЛ. Не лучшим образом складываются дела и у самого российского форварда. Неслучайно даже руководство американской команды уже открыто критикует хоккеиста. Сумеет ли «Миннесота» прервать пятиматчевую серию поражений и проснётся ли Капризов?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: поможет ли вернувшийся Грин после дисквалификации вывести «Уорриорз» обратно на тропу побед?

Обе команды переживают кризисные времена. «Голден Стэйт» проиграл семь из последних своих восьми игр, а «Сан-Антонио» вообще имеет безвыигрышную серию из 10 встреч. «Уорриорз» занимают 11-ю строчку в Западной конференции, не находясь даже в зоне плей-ин. «Спёрс», в свою очередь, идут на Западе последними. В этом матче после дисквалификации вернётся Дрэймонд Грин, получивший наказание за удушающий приём на Руди Гобере. Кто одержит победу, которая, возможно, станет началом белой полосы для одной из команд?

👊 6:05*: Марина Мохнаткина (Россия) — Ларисса Пачеко (Бразилия), PFL World Championship

*Время боя ориентировочное

Интрига: Мохнаткина получит пояс и $ 1 млн?

На итоговом турнире PFL сразу три российских спортсмена побьются за пояса и $ 1 млн — Денис Гольцов, Магомед Магомедкеримов и Марина Мохнаткина. Пожалуй, самая яркая из этой тройки именно Марина: многократная чемпионка мира по самбо и просто красивая девушка всегда мечтала о большом титуле в ММА. Но соперница у неё устрашающая — Ларисса Пачеко побеждала даже великую Кайлу Харрисон и не готова отдавать пояс и большие деньги, которые за него полагаются. Кто окажется сильнее?

⚽️ 11:30: Франция — Узбекистан, ЧМ-2023 U17, 1/4 финала

Интрига: Узбекистан сотворит ещё одну сенсацию?

Франции могло и не быть на данном этапе ЧМ. Дело в том, что за неё на турнире сыграл Яннис Иссуфу, который в квалификации выступал за Нигер. Согласно регламенту, за такое сборную могут даже дисквалифицировать, но ФИФА проявила милосердие. Однако всё это пыль по сравнению с подвигом узбекистанских пацанов, которые в 1/8 финала победили Англию (2:1). Кажется, теперь за Узбекистан болеют все, кто любит андердогов.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, этап Гран-при России в Москве, короткая программа

Интрига: возвращение Камилы Валиевой после непопадания на подиум

На этапе Гран-при в Казани Камила Валиева не попала в топ-3 по итогам двух прокатов — и в Москве ей предоставится второй шанс. Камила снова встретится с Софьей Муравьёвой, которая выиграла казанский этап, а также среди её соперниц будут победительница этапа в Самаре Ксения Синицына и такие сильные фигуристки, как Вероника Яметова и Ксения Гущина.

У мужчин-одиночников ждём возрождение Марка Кондратюка после неудачного первого этапа — он сразится за победу с Дмитрием Алиевым, Матвеем Ветлугиным, Владиславом Дикиджи и другими. В парах Алёна Косторная и Георгий Куница снова попытаются возмутить спокойствие и приблизиться к Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, а в танцах на льду предстоит блистать Александре Степановой и Ивану Букину.

🏒 14:30: «Металлург Мг» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: избежит ли «Спартак» худшей серии в этом сезоне?

Московский «Спартак» продолжает располагаться на первой строчке в Западной конференции КХЛ, но последние два матча красно-белым не удались. Потеря Ивана Морозова стала чувствительным ударом для первого звена команды Алексея Жамнова. Николай Голдобин потерял в эффективности, и «Спартак» стал проигрывать. В матче с «Магниткой» москвичи постараются избежать худшей серии в нынешнем сезоне — трижды подряд «Спартак» ещё не проигрывал.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Кубок России (м), 1/2 финала, первый матч

Интрига: кто первым приблизится к финалу Кубка России?

Месяц спустя после неуверенной игры и проигрыша (0:3) в Новосибирске в рамках Суперлиги казанцы возвращаются на пятитысячную арену за реваншем — уже в первом матче за Кубок России. «Локомотив» подходит к очному противостоянию с шестью победами в семи турах регулярки, парни Алексей Вербова — с пятью и поражениями от «Локо» и «Белогорья». Ответный матч пройдёт уже 2 декабря в Казани.

⚽️ 15:30: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», АПЛ, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Гвардиола или Клопп? Артета!

Какие тут могут быть аргументы против? Когда бьются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», замирает не только Англия, но и весь мир. Встречаются хедлайнеры чемпионата Англии, команда Юргена Клоппа отстаёт всего на одно очко. Так что, учитывая очную встречу, может произойти смена лидера. А при ничейном результате – в последних шести встречах в рамках АПЛ его фиксировали трижды – первым может стать и вовсе «Арсенал».

⚽️ 16:00: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 14-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Интрига: «Барса» не умеет играть с «Райо». Последние матчи — провал

Мало кто из маленьких испанских клубов может похвастаться приятной статистикой в матчах с грандами. «Райо Вальекано» – один из них, это просто мастер по нейтрализации каталонского топа. Только вдумайтесь: в последних пяти матчах сине-гранатовые победили лишь однажды, тогда как мадридцы сделали это три раза, а ещё раз команды поделили очки. Мистика! Может, в этот раз Хави расколдует свою команду?

🏐 16:00: «Зенит СПб» — «Динамо», Кубок России (м), 1/2 финала, первый матч

Интрига: каким составом сыграет «Зенит» в этот раз?

Вице-лидеры чемпионата России едут в гости к питерскому «Зениту», который после череды травм и экспериментов с составом опустился на девятую строчку. Любопытно, что предложит тренер хозяев Виктор Сидельников на этот раз: связующего в диагонали и либеро в доигровке мы уже видели.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Абу-Даби, квалификация

Интрига: догонит ли Расселл Хэмилтона и кто сильно завершит год?

Финальный Гран-при Формулы-1 – это ещё и финальная возможность для гонщиков продемонстрировать превосходство в скорости над напарниками на одном круге. И в двух парах пилотов пока неизвестно, кто выиграет квалификационную дуэль. Джордж Расселл уступает Льюису Хэмилтону со счётом 10:11 и имеет шанс на «субботнюю ничью», а в поединке Юки Цуноды и Даниэля Риккардо пока равенство – 3:3. Что ж до глобальных интриг, то, вероятно, у Макса Ферстаппена все шансы на очередную поул-позишен, а для нас важнее, какую скорость покажут пилоты «Феррари» и «Мерседеса», ведь стартовые позиции могут решить исход борьбы за второе место в Кубке конструкторов. Там у «Серебряных стрел» скромный запас в четыре очка.

🏒 17:00: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли команда Игоря Ларионова победную поступь СКА?

В последние несколько недель СКА набрал крейсерский ход и выдал семиматчевую победную серию, которая продолжается по сей день. В субботу команда Романа Ротенберга пройдёт испытание дерзким «Торпедо» Игоря Ларионова, для которого не существует никаких фаворитов. Сумеют ли волжане прервать победную поступь армейской машины?

⚽️ 17:30: ЦСКА — «Динамо», РПЛ, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дерби!

Чемпионат Москвы внутри чемпионата России продолжается. Пока в неофициальном зачёте лидирует «Спартак», но всё может измениться, ведь у локального псевдотурнира начинается второй круг – как и в РПЛ. Товарищеские матчи между армейцами и динамовцами получаются сверхрезультативными, а вот про официальные встречи так не скажешь. Но есть и позитивная нота: в последних 10 встречах ничью зафиксировали лишь раз! Бескомпромиссность – это всегда волнующе! Особенно когда у обеих команд по 25 очков.

⚽️ 18:00: «Ньюкасл» — «Челси», АПЛ, 13-й тур

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Интрига: даже два гола будут подарком

Богатые клубы даже очень богаты, но откровенно средние по результату. И если «Ньюкасл» ещё как-то спасает Лига чемпионов, то «Челси», кажется, не спасёт уже ничего. Лондонцы увязли в середине таблицы, северяне идут во втором эшелоне. Но ждать праздника от матча этих клубов не стоит – последний раз больше трёх мячей на двоих они забивали два года назад. Обычно их встречи заканчиваются максимально низовым результатом вроде 1:0 или 1:1. Уныло, как и настроение болельщиков в этом сезоне.

🏐 18:00: «Динамо» М — «Локомотив», Кубок России (ж), 1/2 финала, второй матч

Интрига: получится ли у «Динамо» перевернуть серию?

Москвички неожиданно без борьбы и травмированной звёздной бразильянки Наталии Перейры уступили «Локо» в гостях (0:3) и усложнили себе выход в финал. В первом матче феерила диагональная Эбрар Каракурт, набравшая 22 очка, 18 из 36 мячей (50%) – с игры. Теперь «Динамо» нужно выигрывать ответный матч со счётом 3:0 или 3:1 и только тогда рассчитывать на «золотой» сет.

⚽️ 19:45: «Балтика» — «Спартак», РПЛ, 16-й тур

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Интрига: команда Абаскаля ужасна на выезде. Будет сенсация?

Несмотря на разное положение в таблице, прямо сейчас «Балтику» и «Спартак» с небольшой натяжкой можно назвать побратимами. В последних шести матчах у команд почти идентичные результаты: победы сменяются поражениями и ничьими, о стабильности не может быть и речи. Из-за этого клубы не выполняют поставленные задачи: балтийцы всё никак не выберутся из зоны вылета, а спартаковцы – не навяжут лидерам борьбу за тройку. Говорить о раскладах бесмысленно, фаворит очевиден. Но нужно помнить, что в последних пяти выездных матчах у красно-белых четыре поражения и одна ничья.

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Наполи», Серия А, 13-й тур

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Интрига: ну может сейчас Миранчук выйдет в основе?

К Джан Пьеро Гасперини начинаешь относиться предвзято: он весь сезон маринует Алексея Миранчука на скамейке и выпускает только во втором тайме. А ведь надо признать: после выхода россиянина «Аталанта» местами начинает играть смелее. Когда же этим воспользоваться, если не сейчас? В соперниках – чемпион под руководством нового тренера. Надо встряхнуться!