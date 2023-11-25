Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал конфликт Левандовского с Ямалом

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию во время матча каталонского клуба с «Алавесом» (2:1) в Ла Лиге, в ходе которой нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски накричал на одноклубника Ламина Ямала.

«Думаю, произошедшее между ними можно считать нормальным – со мной тоже случалось подобное. Когда я был игроком, я спорил с Пуйолем, Вальдесом, Вильей, Лео [Месси]. Вы можете удостовериться в этом, изучив архивы газет.

Во время работы такое происходит повсеместно, мы не придаём этому большого значения. Роберт – один из тех, кто всегда помогает одноклубникам. Он полон решимости помочь Ламину стать великим футболистом», – приводит слова Хави сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее Левандовски заявил, что у него нет конфликта с Ямалом, а произошедшее в матче с «Алавесом» является «случайностью».