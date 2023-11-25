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«Крылья Советов» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 ноября, в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» встретятся с московским «Локомотивом». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Главный судья матча — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Время начала встречи — 13:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге текущего сезона РПЛ команды сыграли вничью — 1:1. На гол защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова железнодорожники ответили в компенсированное время второго тайма. Тогда Константин Марадишвили спас свою команду от поражения.

В данный момент «Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.

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