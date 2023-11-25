Для Антона Миранчука игра с «Крыльями» стала 200-й в составе «Локомотива»

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Для полузащитника железнодорожников Антона Миранчука, вышедшего в стартовом составе команды, эта игра стала 200-й в стане «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«30 октября 2013 года, десять лет назад, полузащитник дебютировал за железнодорожников, выйдя на замену в концовке встречи 28-го тура чемпионата-2014/2015 против «Рубина». Поздравляем нашего воспитанника с таким большим достижением. Желаем новых голов, ассистов и ещё множество побед, медалей и трофеев вместе с «Локомотивом»!» — написано в телеграм-канале клуба.

За это время Антон Миранчук отметился 47 забитыми мячами и 31 результативной передачей.