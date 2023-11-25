Тухель: я не выпустил Мюллера на игру с «Кёльном», но ему отведена особая роль в команде

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель объяснил своё решение не выпускать полузащитника мюнхенского клуба Томаса Мюллера в стартовом составе на минувший матч Бундеслиги с «Кёльном» (1:0).

«Он не начал, потому что мы хотели, чтобы у нас в атаке действовал Шупо-Мотинг, который хорошо играет на втором этаже. «Кёльн» обычно очень агрессивен, поэтому мы ожидали, что они будут активны с самого начала. Именно этот отрезок времени мы хотели использовать для того, чтобы находить длинными передачами Шупо-Мотинга. Кроме того, он здорово тренировался всю неделю. Для меня важно, чтобы мои футболисты понимали, что у них есть шанс попасть в состав, если они будут хорошо проявлять себя на тренировках.

Я в полной мере осознаю, что Томас играет значимую роль в клубе, даже если сейчас так не кажется, исходя из его игровых минут. В «Баварии» всегда возникает такая ситуация, что игроки желают начать матч с первых минут. Однако я понимаю, что Томасу отведена особая роль. У нас к нему повышенное внимание», — приводит слова Тухеля Bild.

В нынешнем сезоне Мюллер сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых он в общей сложности провёл на поле 483 минуты.