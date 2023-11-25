«Просто сделай это, приятель». Постекоглу — о тренерах, жалующихся на отсутствие игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о своей футбольной философии.

«В церкви футбольной философии я придерживаюсь только одной религии. Когда-то я зашёл в библиотеку, где была футбольная литература, и не смог покинуть раздел, в котором находились книги, посвящённые атакующему футболу. Это единственный стиль, в котором я чувствую себя комфортно.

Если бы вы попросили меня создать команду, которая зарабатывала бы очки, играя в оборонительный футбол, я, вероятно, смог бы это сделать, но у меня и близко не было бы такой убеждённости в своих силах, как если бы вы попросили меня построить команду, которая могла бы выигрывать со счётом 3:0.

Сколько раз я слышал, как тренеры говорят: «Я бы хотел играть так же, но у меня нет подходящих футболистов». В такие моменты я думаю: «Просто сделай это, приятель».

Сейчас все взгляды прикованы ко мне. Но игроки и персонал увидят, что я не изменяю себе. Да, нам не хватает игроков, но мы выйдем на поле и будем показывать свой футбол, несмотря на то, играем ли мы с «Манчестер Сити» или «Астон Виллой», — приводит слова Постекоглу Daily Mail.