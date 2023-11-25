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Спортдир «Баварии» заявил о скором начале переговоров о продлении контракта с Мюллером

Спортдир «Баварии» заявил о скором начале переговоров о продлении контракта с Мюллером
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с контрактом нападающего мюнхенской команды Томаса Мюллера.

«В ближайшие несколько недель мы начнём переговоры с Мюллером. На данный момент он принадлежит «Баварии» — это безоговорочный факт.

Мы открыто общаемся с ним, потому что он не просто игрок. Он Томас Мюллер. История отношений «Баварии» и Томаса — это нечто особенное», — приводит слова Фройнда DAZN.

Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении 16 лет (с 2007 года). В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее сообщалось об интересе к Мюллеру со стороны «Манчестер Юнайтед».

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