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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: нам всем надо работать над обороной

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: нам всем надо работать над обороной
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о поражении своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

«Когда выигрываешь, иногда нужно держать счёт, а не атаковать открыто, чтобы не оставлять зоны. Потеря концентрации? Нам всем нужно работать над обороной. Оборона начинается с атаки», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.

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