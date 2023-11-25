Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: нам всем надо работать над обороной

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о поражении своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:3).

«Когда выигрываешь, иногда нужно держать счёт, а не атаковать открыто, чтобы не оставлять зоны. Потеря концентрации? Нам всем нужно работать над обороной. Оборона начинается с атаки», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата с 25 очками. «Динамо» находится на третьем месте с 28 очками.