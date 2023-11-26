Реднапп: Лэмпард говорил мне, что Мудрик быстрый, как молния, но не понимает игру

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп рассказал о своей беседе с Фрэнком Лэмпардом касаемо Михаила Мудрика.

«Если сейчас ваш клуб подписывает кого-то за 20 миллионов фунтов, вы думаете: «Ну, он не может быть слишком хорошим. Наверное, он середнячок.

За 30 миллионов – может быть неплохим, за 40 миллионов – должен быть в порядке.

Помню, я разговаривал с Фрэнком Лэмпардом, «Челси» приобрёл левого вингера Мудрика примерно за 90 миллионов. Фрэнк говорит мне: «Гарри, он такой быстрый, он как молния, но он не понимает игру».

А я подумал: «90 миллионов, и он не понимает игру». Я имею в виду, что за 90 миллионов он должен понимать всё», — приводит слова Реднаппа ua.tribuna.com.

Напомним, в этом сезоне на счету 22-летнего украинца 2 гола в 11 матчах за лондонцев.