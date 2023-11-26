Юрий Белоус высказался о словах Галактионова в адрес судейства

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о критике главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в адрес судейства.

«Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Всё-таки у тренера должна быть холодная голова, так как Галактионов работает в Премьер-Лиге. Бывают такие случаи. Если Михаил Михайлович разберётся, потом извинится.

Думаю, у Галактионова вопрос по пенальти. Морозов в том моменте сыграл рукой, задержал мяч. Даже если он не играл ей, всё равно рука помешала. В такой ситуации назначают пенальти. Я к Галактионову отношусь с огромной симпатией, но эмоции своё дело сделали», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, после игры на флеш-интервью Галактионов назвал судейство в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:3) бардаком (в оригинале было использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») и добавил, что если это и нравится кому‑то, то им — нет.