Экс-игрок «Реала» Рауль может стать новым главным тренером «Униона» в ближайшее время

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, ныне возглавляющий молодёжную команду «сливочных», в ближайшее время может сменить Урса Фишера на посту главного тренера берлинского «Униона». Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, руководство немецкой команды намерено уволить Фишера на фоне неудовлетворительных результатов «Униона» в нынешнем сезоне. Легендарный нападающий «Реала» Рауль рассматривается в качестве основного кандидата на его замену. Подчёркивается, что официальное заявление о назначении нового главного тренера «Униона» может быть сделано в ближайшие часы.

Напомним, после 12 туров чемпионата Германии берлинский клуб набрал семь очков и на текущий момент занимает 17-е место.