«Урал» — «Краснодар»: хозяева быстро сравняли счёт

В эти минуты проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». Матч проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте матча колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт.

Спустя восемь минут защитник «Урала» Эммерсон сравнял счёт. Тимур Аюпов выполнил подачу от угла поля к линии вратарской, где Эммерсон перевисел оппонента и головой направил мяч в ворота — 1:1.

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.