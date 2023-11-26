Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Краснодар»: хозяева быстро сравняли счёт

«Урал» — «Краснодар»: хозяева быстро сравняли счёт
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». Матч проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 21'     1:1 Эммерсон – 30'     2:1 Егорычев – 60'     3:1 Каштанов – 86'    

На 22-й минуте матча колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт.

Спустя восемь минут защитник «Урала» Эммерсон сравнял счёт. Тимур Аюпов выполнил подачу от угла поля к линии вратарской, где Эммерсон перевисел оппонента и головой направил мяч в ворота — 1:1.

«Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 15 проведённых матчах. «Краснодар» располагается на второй позиции. У подопечных Владимира Ивича 32 очка после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
«Краснодар» потерял лидерство в РПЛ! Гончаренко тормознул бывшую команду. LIVE
Live
«Краснодар» потерял лидерство в РПЛ! Гончаренко тормознул бывшую команду. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android