52-летний хорват Ненад Бьелица стал главным тренером немецкого «Униона».

«В лице Ненада Бьелицы мы приобрели опытного тренера, который успешно работал в разных странах. У него есть чёткое представление о том, как он хочет руководить командой и в какой футбол она должна играть. Мы доверяем ему задачу привести команду к новому успеху. Я желаю Ненаду и всей команде хорошего начала совместной работы», — приводит слова президента клуба Дирка Зинглера пресс-служба клуба.

«Унион» — очень хорошо управляемый клуб в одной из лучших лиг Европы. Моя задача — вывести команду из трудного этапа и снова продемонстрировать её сильные стороны. Я с нетерпением жду этого испытания. Я хочу видеть хорошо организованный, активный и доминирующий футбол, а также игроков, готовых взять на себя ответственность. Отныне мы будем работать над этим вместе», — сказал Бьелица.