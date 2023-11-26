Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ненад Бьелица стал главным тренером немецкого «Униона»

Ненад Бьелица стал главным тренером немецкого «Униона»
Аудио-версия:
Комментарии

52-летний хорват Ненад Бьелица стал главным тренером немецкого «Униона».

«В лице Ненада Бьелицы мы приобрели опытного тренера, который успешно работал в разных странах. У него есть чёткое представление о том, как он хочет руководить командой и в какой футбол она должна играть. Мы доверяем ему задачу привести команду к новому успеху. Я желаю Ненаду и всей команде хорошего начала совместной работы», — приводит слова президента клуба Дирка Зинглера пресс-служба клуба.

«Унион» — очень хорошо управляемый клуб в одной из лучших лиг Европы. Моя задача — вывести команду из трудного этапа и снова продемонстрировать её сильные стороны. Я с нетерпением жду этого испытания. Я хочу видеть хорошо организованный, активный и доминирующий футбол, а также игроков, готовых взять на себя ответственность. Отныне мы будем работать над этим вместе», — сказал Бьелица.

Материалы по теме
Мари-Луиза Эта стала первой женщиной-тренером в Бундеслиге. Она трудоустроена в «Унионе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android