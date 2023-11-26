Непомнящий: матч с ЦСКА покажет, может ли «Краснодар» претендовать на чемпионство в РПЛ

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Краснодара» в сегодняшнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3), а также рассказал, какая игра может стать определяющей для «быков» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Командам, которые стремятся к чемпионству, очень важно не терять очков в матчах с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Это очень сложный психологический момент, который нужно преодолевать. Сегодня в игре с «Уралом» было заметно, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич был не так уверен в себе, как раньше. Футболисты тоже чувствуют такие моменты, лидеры «быков» выглядели слегка дёргаными, Сперцян вообще не был похож на себя.

Домашняя игра с ЦСКА будет определяющей для «Краснодара» и покажет, насколько реальны претензии команды на чемпионство в текущем сезоне», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, «Краснодар» находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 32 очка в 16 матчах. Матч «быков» с ЦСКА состоится в 18-м туре РПЛ, 10 декабря.