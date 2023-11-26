Ташуев — о матче с «Рубином»: самое сложное в футболе — попасть в створ ворот

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев после матча 16-го тура МИР РПЛ с «Рубином» (0:1) высказался о том, почему у его команды не было ударов в створ ворот.

«Чем объясню то, что у «Факела» нет ударов в створ ворот в матче с «Рубином»? Плотная оборона. Мы знаем, как обороняется «Рубин». В первом тайме у нас были шансы, могли забивать Марков, Аппаев, Магаль…

У казанцев девять человек сзади в обороне, эта тенденция для команд непреодолима, получается. Нам не хватило класса. Самое сложное в футболе — попасть в створ ворот. Когда у соперника девять человек сзади, то это не так просто.

Но моменты у нас были, ребята старались матч спасти и могли это сделать, но удача сопутствовала сопернику. Обидное поражение», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».