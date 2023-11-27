Аллегри прокомментировал ничейный исход матча между «Ювентусом» и «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат матча с миланским «Интером» (1:1).

«Мы пропустили очень глупый гол, тем более, это произошло спустя всего несколько минут после того, как мы открыли счёт. «Интер» уже показал, что ему становится легче играть, когда у него есть пространство для забегов. Команда сыграла хорошо, а это было непросто. Кажется, «Ювентус» уже три года не играл в матчах, которые могут вывести его на первое место. Я тоже не делал этого 4,5 года.

Наша цель – попасть в топ-4. Мы правильно подошли к матчу с командой, которая ждала наших ошибок, так что это было демонстрацией нашей зрелости. Гола можно было избежать, но в матчах с топ-командами такое бывает. Сегодня главным было избежать поражения, и это дает нам дополнительный толчок для роста», – приводит слова Аллегри Football Italia.