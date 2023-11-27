Криштиану Роналду сообщил, что в Саудовской Аравии открылся музей в его честь

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что в Саудовской Аравии открыли музей в его честь.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии мой фирменный музей CR7 теперь открыт в Эр-Рияде», — написал Роналду в своей социальной сети.

Болельщики Роналду могут изучить единственную в своём роде коллекцию его личных памятных вещей, таких как футболки, личные награды и обувь. Также в музее представлены копии множества трофеев и медалей, завоеванных нападающим, включая его пять почётных наград «Золотой мяч». Также в музее представлена восковая копия Роналду.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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