Рио Фердинанд: у «Арсенала» больше шансов выиграть титул, чем у «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что лондонский «Арсенал» имеет неплохие шансы на победу в английской Премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

«На данный момент у «Арсенала» лучшая защита в лиге. Перед ними играет Деклан Райс — и эта связка принесёт «канонирам» успех в будущем. И именно благодаря ей они добьются успеха. Чтобы что-то выиграть, вы должны обладать центральными защитниками, которым можете доверять. Поэтому я ставлю «Арсенал» выше «Ливерпуля» с точки зрения борьбы за титул. Они смогут бросить вызов «Манчестер Сити» в этом году», — приводит слова Фердинанда Football London.

После 13 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, опережая на одно очко преследующего его «Манчестер Сити». «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 28 очков — на два меньше, чем «Арсенал».