Ривалдо сравнил свою тройку с Роналдиньо и Роналдо с трио Месси, Неймара и Суареса

Экс-футболист «Барселоны» Ривалдо сравнил свою тройку с Роналдиньо и Роналдо с трио Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса.

«Каждый хорош в своё время. Наше трио (с Роналдиньо и Роналдо. – Прим. «Чемпионата») – чемпионы мира, мы сделали это для Бразилии. Тройка Месси, Суареса и Неймара – чемпионы для «Барселоны». Все мы уже в истории футбола. Конечно, мне всегда нравилось играть с Роналдо, он феноменален, мне с ним было легко. Но я не говорю, что наше трио лучше. Неймара, например, я считаю безумно одарённым, даже великим футболистом. Я им восхищаюсь», — сказал Ривалдо в выпуске YouTube-канала «МЯЧ Shorts».

Ривалдо выступал за «Барселону» с 1997 по 2022 год. С сине-гранатовыми бразилец дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.