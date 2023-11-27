В «Спартаке» примут решение о будущем Зорина после зимних сборов

В «Спартаке» примут решение о будущем Даниила Зорина после его возвращения в команду из аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вероятна аренда зимой, если игрок не сможет получать достаточно игровой практики в «Спартаке».

«После последней игры в чемпионате Беларуси атакующий полузащитник вернётся в «Спартак» и отправится с командой на сборы, где будет решаться вопрос о его будущем. У игрока есть цель остаться в «Спартаке» и доказать, что он может приносить пользу клубу, который его воспитал.

В случае если руководство клуба примет решение, что на данный момент Зорин не сможет получать достаточно игрового времени из-за укомплектованности состава, будет рассматриваться вариант аренды, чтобы продолжать прогрессировать», — добавил источник «Чемпионата».