Игорь Шалимов высказался об удалении Кордобы за оскорбительный жест в адрес судьи

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:3), а также высказался об удалении форварда «быков» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес судьи матча.

«Краснодар» — лидер, но думал в Екатеринбурге о том, как сдержать соперника, не играл со стороны силы. Одно дело — «Зенит» или ЦСКА, другое — «Урал». «Быки» были не похожи сами на себя.

Ключевой момент матча — это эпизод, когда Матвей Сафонов побежал на мяч за пределы штрафной, столкнулся со своим, и в итоге «быки» потеряли двух игроков из-за травм и на этом погорели. Если идёт передача за спину защитника и тот успевает, не надо ему мешать, лезть в эту борьбу. Потому что, выбегая, вратарь просто мешает. Если команда хочет быть наверху, нельзя так обжигаться, нельзя недооценивать такие мелочи. А здесь идёт борьба за чемпионство, вратарю надо дать чёткое понимание, что надо и чего не надо делать.

На мой взгляд, то, как отыграл «Краснодар», история с выходом Матвея и то, что после игры натворил Кордоба — серьёзный удар по команде, это может быть крушение надежд на чемпионство. Удивление от этой игры — претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая 10 туров не выигрывала.

Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это всё было показывать? В чём тут судьи виноваты? Это серьёзная подстава команды», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба продемонстрировал неприличный жест в адрес арбитра по завершении матча с «Уралом» (1:3).