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Игрок «Балтики» Остойич: для Сербии выйти на Евро — большое достижение. Все заждались нас

Игрок «Балтики» Остойич: для Сербии выйти на Евро — большое достижение. Все заждались нас
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Капитан «Балтики» Иван Остойич заявил, что для сборной Сербии выйти на чемпионат Европы 2024 года — это большое достижение.

«Сборная Сербии впервые за 25 лет вышла на Евро! Я считаю, что это большое достижение для нашей страны. Все болельщики давно заждались Сербию на этом турнире. Я смотрел все матчи квалификации и очень переживал за ребят. На последнем чемпионате мира сборная Сербии выступила не лучшим образом. Посмотрим, что будет теперь на Евро. Многое будет зависеть от группы. Поздравил ли Бабича с выходом? Мы коротко пообщались с ним на поле сразу после вчерашнего матча. К сожалению, не успел поздравить его. Оба замёрзли и побежали в раздевалку», — сказал Остойич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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