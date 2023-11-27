И. Федотов: если бы от Казарцева было «********», то Глушенкова удалили бы за фол на Гарре

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова после матча 16-го тура с «Крыльями Советов» (3:3).

«В «Локомотиве» хотели сделать скандал, выставить Казарцева плохим по горячим следам, но по итогу сами оказались в неудобном положении. Видно, что было желание всё взорвать, конечно, им не понравился пенальти. И Баринов, и Галактионов знали, что они делают. Это глупо. В клубе должны были быстро проанализировать, что время добавлено было правильно, что 11-метровый назначен по делу, и сказать Галактионову об этом. Лучше бы он как Гончаренко простоял и промолчал. Богатый клуб, а такую вещь не проконтролировали. Теперь останутся и без тренера, и без капитана.

По добавленному времени тоже вопросов быть не может – был гол, замена, только Казарцев знает, сколько нужно играть. Считать по секундомеру тут нет смысла. Ну а Галактионову можно сказать: если бы от Казарцева было «********», то Глушенкова бы удалили за фол на Гарре», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.