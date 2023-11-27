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Вандерсон: у «Краснодара» будет много времени, чтобы вернуться сильнее весной

Вандерсон: у «Краснодара» будет много времени, чтобы вернуться сильнее весной
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Бывший игрок «Краснодара» Вандерсон заявил, что у команды будет много времени, чтобы вернуться сильнее после зимней паузы.

«Очень плохо, что «Краснодар» проиграл 1:3 «Уралу». Через две недели заканчивается первая часть чемпионата, и у «Краснодара» будет много времени, чтобы вернуться сильнее. Сильнее ментально, с более сильными футболистами в составе. Думаю, это не станет проблемой для «Краснодара». Конечно, теперь «Зенит» на первом месте, и они тоже вернутся сильными весной. Но у «Краснодара» остаются все шансы. Настрой, физика, новые игроки — всё это может помочь «Краснодару» выиграть чемпионат», — сказал Вандерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко. Петербургская команда завоёвывала чемпионский титул на протяжении последних пяти сезонов.

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