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Глава «Рубин Ялта»: Крым должен стать тренировочной базой для команд от Второй лиги до РПЛ

Глава «Рубин Ялта»: Крым должен стать тренировочной базой для команд от Второй лиги до РПЛ
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников рассказал, что клуб планирует построить тренировочную базу, а также ответил на вопрос о строительстве нового стадиона команды.

«Если говорить о клубе, то обсуждаем строительство тренировочной базы. Самое главное, что руководство Республики Крым прекрасно понимает все перспективы вхождения клубов полуострова в ФНЛ — Крым может и должен стать тренировочной базой для всех команд от второго дивизиона до Российской Премьер-Лиги. В регионе прекрасный гостиничный фонд и хорошая футбольная инфраструктура, развитие которой лишь дело времени.

Строительство нового стадиона? У нас отличный стадион, на котором только в прошлом году завершилась реконструкция, и нам его вполне хватает», — приводит слова Шапошникова ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне в рамках LEON-Второй лиги Б «Рубин Ялта» занимает третье место в группе 1.A, набрав 30 очков в 18 играх чемпионата. Команда из Ялты одержала восемь побед, а также шесть раз сыграла вничью.

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