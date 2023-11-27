Зорин — об аренде в минском «Динамо»: стал лучше как игрок, взрослее в жизненном плане

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», прокомментировал свою игру в чемпионском сезоне клуба.

«Я провёл это время достаточно продуктивно. Стал лучше как игрок, взрослее в жизненном плане. Так что аренда в «Динамо» принесла мне много пользы.

Ожидал, что получится так успешно полноценно дебютировать во взрослом футболе? Это и правда можно назвать дебютом, ведь за основу «Спартака» я провёл совсем немного матчей. Когда переходил в «Динамо», хотел получить как можно больше практики, проявить себя с лучшей стороны. Забивать и ассистировать, конечно, тоже здорово. Но то, что помог команде занять первое место, ещё приятнее.

Какой из семи голов запомнился больше всего? Думаю, мой первый гол за «Динамо» — «Неману», с которым у нас на тот момент было одинаково очков. Мяч стал победным, так что он — самый важный», — сказал Зорин в интервью пресс-службе московского клуба.

Для игрока красно-белых Зорина этот трофей стал первым в профессиональной карьере, при этом россиянин отметился одним забитым мячом в чемпионской игре. В нынешнем сезоне Даниил сыграл за «Динамо» 10 матчей в чемпионате, где отметился семью голами и двумя результативными действиями. Уже в декабре после окончания сезона в Беларуси Зорин вернётся в «Спартак».