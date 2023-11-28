Управляющий директор «Боруссии»: исключаю приход Саудовской Аравии и Катара в клуб

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер высказался о покупке саудовцами и катарцами футбольных клубов.

«Конечно, некоторые вещи оцениваются критически, это часть немецкой фан-культуры. И, конечно, мы также критически относимся ко многим аспектам: например, когда клубами управляют государства, чьи источники денег, как кажется, неисчерпаемы. Нам нужен баланс: экономическое развитие, правило «50+1». Это означает, что немецкие клубы не продаются иностранцам.

Можно ли предположить, что саудовская компания станет одним из спонсоров «Дортмунда»? Нет. Мы обращаем внимание на то, откуда берутся деньги. Я исключаю приход Саудовской Аравии и Катара в нынешних политических обстоятельствах», — приводит слова Крамера Neue Zürcher Zeitung.

Напомним, сейчас самым богатым клубом является «Ньюкасл», который в 2021 году купил Фонд государственных инвестиций правительства СА. Их состояние оценивается примерно в € 337 млрд.

Также катарских или саудовских владельцев имеют «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

После 12 туров «Боруссия» занимает четвёртое место в Бундеслиге с 24 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (34 очка).