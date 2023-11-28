Льоренте: в «Тоттенхэме» Кейн делал хет-трики так же легко, как кондитер печёт пончики

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте поделился мнением о форварде мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне, с которым они вместе играли в составе английской команды.

«Гарри Кейн — это феномен. Возможно, мадридский «Реал» не подписал его, так как решил, что за него просят слишком много денег, учитывая его возраст. Но у меня не было никаких сомнений насчёт его результативности при переходе в «Баварию», потому что я видел его игру в непосредственной близости и знаю, на что он способен. Он был бы идеальным нападающим для «Реала».

Мне нравится в нём всё. Я считаю его умопомрачительным нападающим. В «Тоттенхэме» Кейн делал хет-трики так же легко, как кондитер печёт пончики. Он очень хорошо играет спиной к воротам, в любой игре он мог грамотно подставить ногу или нанести отличный удар, даже когда защитники были на высоте. Он убийца. «Бавария» сделала правильно, что подписала его. Это лучшая «девятка», с которой я когда-либо играл в жизни», — приводит слова Льоренте AS.