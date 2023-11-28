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Мостовой: при нынешнем формате Кубка России от матча «Динамо» — «Зенит» никаких ожиданий

Мостовой: при нынешнем формате Кубка России от матча «Динамо» — «Зенит» никаких ожиданий
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался в преддверии кубкового матча между «Динамо» и «Зенитом». Команды сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в среду, 29 ноября, на «ВТБ Арене». Начало матча — в 18:15 мск.

«Динамо» может повторить прошлогодний успех и выбить «Зенит» из Кубка России, но питерцы тоже это помнят. В этой встрече может произойти всё, но радует то, что обе команды ещё не вылетят благодаря формату. С учётом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в матче первого круга РПЛ сезона-2023/2024 «Динамо» одержало победу над «Зенитом» 3:2.

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