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Антони и Хойлунд восстановились от травм перед матчем с «Галатасараем» в ЛЧ

Антони и Хойлунд восстановились от травм перед матчем с «Галатасараем» в ЛЧ
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Антони и Расмус Хойлунд вернулись в общую группу команды перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Лига чемпионов . Группа A. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что Антони и Хойлунд из-за травм пропускали матч с «Эвертоном» (3:0) в рамках АПЛ, который состоялся 26 ноября.

Завтра, 29 ноября, состоится встреча 5-го тура группы A Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и английским «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Клуб из Англии на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Турецкая команда пребывает на третьем месте – на её счету четыре очка.

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