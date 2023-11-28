«Барселона» — «Порту»: стартовые составы команд на матч 5-го тура группового этапа ЛЧ

Сегодня, 28 ноября, состоится встреча 5-го тура группы H Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и «Порту». Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили свои стартовые составы на предстоящий матч.

«Барселона»: Пенья, Канселу, Араухо, Бальде, Мартинес, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Порту»: Кошта, Мариу, Кардозу, Галено, Варела, Эуштакиу, Тареми, Груич, Наварро, Пепе, Эванилсон.

Команды уже встречались во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло 4 октября. Тогда сине-гранатовые одержали выездную победу со счётом 1:0.

«Барселона» и «Порту» набрали по девять очков в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы по дополнительным показателям занимают первое место в турнирной таблице квартета H, в то время как команда из Португалии располагается на второй строчке.