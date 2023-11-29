«ПСЖ» показал худший результат в Лиге чемпионов с 2004 года

«ПСЖ» показал худший результат по набранным очка после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов с сезона-2004/05, сообщает Opta Sports.

Напомним, в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счётом 1:1. Таким образом, парижане набрали семь очков после пяти игр в групповой стадии турнира, что является худшим результатом за 19 лет. В сезоне-2004/05 «ПСЖ» не смог выйти из группы.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице своей группы и ещё не гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 13 декабря, начало – 23:00 мск.

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