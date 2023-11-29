Агент Сафонов: Тюкавин и в сборной России по хоккею играл бы без проблем

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, чем футболист выделялся в детском возрасте. По словам агента, у Тюкавина были и задатки для игры в хоккей.

«У него же и брат, и папа играли в хоккей с мячом. Отец – вообще легенда, восьмикратный чемпион мира. Говорит, что сын сейчас и в сборной России по хоккею играл бы без проблем. Он очень крепко стоит на ногах», — рассказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Он прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 8 млн. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 20 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.