Агент Рахмановича: не думаем о трансфере, Амара всё устраивает в Самаре

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович счастлив в самарском клубе.

«До открытия трансферного окна рано говорить что-либо конкретное. Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара также всё устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний боснийский полузащитник провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. «Крылья Советов» после 16 туров внутреннего первенства занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.