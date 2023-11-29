Нападающий «Ростова» Голенков: по уровню мы в тройке лучших команд РПЛ

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о том, каким является реальный уровень команды Валерия Карпина.

«Моя позиция будет предвзятой, я ведь игрок «Ростова». Естественно, мне кажется, что мы топ, по уровню в тройке. Но сейчас мы точно занимаем не то место, которое заслуживаем. В прошлом сезоне хотелось быть в тройке. Смотришь на другие команды и думаешь: а чем мы хуже по игре?» — приводит слова Голенкова Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков провёл 16 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Жёлто-синие после 16 туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Валерия Карпина сыграет с ЦСКА на выезде.