«Бавария» — «Копенгаген»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 29 ноября, состоится встреча 5-го тура группы А Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и датским «Копенгагеном». Матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, во 2-м туре текущего сезона группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Копенгаген» со счётом 2:1. В составе датской команды забитым мячом отметился Лукас Лерагер. В составе мюнхенцев — Джамал Мусиала и Матис Тель.

«Бавария» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Немецкая команда набрала 12 очков в четырёх проведённых матчах. Подопечные Томаса Тухеля в любом случае займут первое место в группе А по итогам группового этапа. «Копенгаген» располагается на второй позиции, заработав четыре очка после аналогичного количества встреч.