Деограсия: всегда важно обыгрывать такую большую команду, как «Спартак»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу над московским «Спартаком» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оренбуржцы выиграли со счётом 1:0.

«Что касается первого тайма, наша команда сыграла очень хорошо, контролировали игру, использовали высокий прессинг, били по воротам, доходили до них. После удаления мы дальше старались, нужно было забивать ещё, старались создавать численное преимущество через фланги, доходить до створа ворот. Забить ещё один гол не получилось, но я очень рад победе, рад за наших игроков.

Наша команда очень хорошо работает. Хоть сегодня мы выиграли в Кубке, думаю, нам это поможет и в будущем. Для нас это была важная игра. У нас была длинная серия без побед. Хоть у нас были ничьи, побед всё равно не было. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как «Спартак». Эту победу хотел бы посвятить нашим болельщикам, которые нас поддерживают на протяжении всего этого времени», — приводит слова Деограсии пресс-служба «Оренбурга».