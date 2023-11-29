Голенков: считали с Дзюбой, кто выиграет больше верховых единоборств — получилась ничья

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал, кто по его мнению, является лучшим форвардом Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Среди россиян одного не назову. С Ваней Сергеевым мы знакомы по «Крыльям», Чалов, Тюкавин сейчас в очень хорошей форме. В целом – вы сами видите статистику Кордобы и Кассьерры. Мне больше нравится Кордоба, у него просто изобилие моментов. Влияет фактор удачи. Он должен был намного больше забивать.

В плане единоборств Дзюба лучший и только становится лучше с возрастом за счёт опыта. В физическом плане – я бы не сказал, что он и раньше давал большой объём. Кстати, в домашнем матче с «Локомотивом» мы тоже считали единоборства, но Лантратов выбивал дальше, я опускался при розыгрышах, поэтому их почти не было. Закончили 1:1, а в Москве было 2:2», — приводит слова Голенкова Metaratings.ru.